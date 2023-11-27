Однако такое предложение со стороны Хавьера Милея имеет множество недостатков и вряд ли может быть воплощена в жизнь. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил Артём Бронжуков – заместитель директора аналитического центра "Политика".

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Удивительные шаги Аргентины

Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию по достижению мира в Украине. В то же время интересно заметить, что проблем у самой Аргентины, которые, прежде всего, нужно решить, есть немало.

Мне несколько странно слышать такие заявления от новоизбранного президента Аргентины, учитывая, что в аргентинской истории 9 раз объявляли дефолт. Президенту лучше сфокусироваться на собственном государстве,

– отметил Артем Бронжуков.

Безусловно, если у Аргентины будет желание помочь Украине оружием или финансово – за это всегда будут благодарны. Однако навязывать решение о мирных переговорах сейчас неуместно. К слову, Владимир Зеленский в ответ на предложение Милея пригласил Аргентину продолжить участие в имплементации "формулы мира". А именно направить своего представителя на следующую встречу советников по национальной безопасности и политических советников.

"Украина в состоянии решать эти вопросы в сотрудничестве с нашими союзниками, которые действительно помогают и влияют. Но при этом учитывать заявления других политиков, которые не совсем в контексте, и не имеют особого ресурса – это больше информационный шум", – подчеркнул Бронжуков.

Не исключено, что такая позиция Аргентины навязана определенными американскими кругами, которые ориентируются на Дональда Трампа и озвучивают ее через Хавьера Милея. В любом случае, маловероятно, что аргентинский президент сможет посадить Украину за стол переговоров.

Обратите внимание ! В марте 2023 года в Аргентине зафиксировали рекордную инфляцию в годовом расчете с 1991 года. Официальные данные свидетельствуют о том, что за февраль 2023 инфляция в Аргентине выросла на 6,6%, а в годовом расчете этот показатель достиг отметки на уровне 102,5%.

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