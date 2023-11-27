Однак така пропозиція з боку Хав'єра Мілея має безліч недоліків та навряд чи може бути втілена у життя. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив Артем Бронжуков – заступник директора аналітичного центру "Політика".

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Дивні кроки Аргентини

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував Володимиру Зеленському провести у своїй країні конференцію щодо досягнення миру в Україні. Водночас цікаво зауважити, що проблем у самої Аргентини, які насамперед потрібно вирішити, є чимало.

Мені трохи дивно чути такі заяви від новообраного президента Аргентини, зважаючи на те, що в аргентинській історії 9 разів оголошували дефолт. Президенту краще сфокусуватись на власній державі,

– зазначив Артем Бронжуков.

Безперечно, якщо в Аргентини буде бажання допомогти Україні зброєю чи фінансово – за це завжди будуть вдячні. Однак нав'язувати рішення щодо мирних переговорів зараз є недоречно. До слова, Володимир Зеленський у відповідь на пропозицію Мілея запросив Аргентину продовжити участь в імплементації "формули миру". А саме направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.

"Україна в змозі розв'язувати ці питання у співпраці з нашими союзниками, які справді допомагають та впливають. Але при цьому зважати на заяви інших політиків, які не зовсім у контексті, та не мають особливого ресурсу – це більше інформаційний шум", – наголосив Бронжуков.

Не виключено, що така позиція Аргентини нав'язана певними американськими колами, які орієнтуються на Дональда Трампа, та озвучують її через Хав'єра Мілея. У будь-якому випадку малоймовірно, що аргентинський президент зможе посадити Україну за стіл переговорів.

Зверніть увагу! У березні 2023 року в Аргентині зафіксували рекордну інфляцію у річному розрахунку з 1991 року. Офіційні дані свідчать про те, що за лютий 2023 року інфляція в Аргентині зросла на 6,6%, а в річному розрахунку цей показник сягнув позначки на рівні 102,5%.

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