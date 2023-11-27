Однак така пропозиція з боку Хав'єра Мілея має безліч недоліків та навряд чи може бути втілена у життя. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив Артем Бронжуков – заступник директора аналітичного центру "Політика".
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Дивні кроки Аргентини
Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував Володимиру Зеленському провести у своїй країні конференцію щодо досягнення миру в Україні. Водночас цікаво зауважити, що проблем у самої Аргентини, які насамперед потрібно вирішити, є чимало.
Мені трохи дивно чути такі заяви від новообраного президента Аргентини, зважаючи на те, що в аргентинській історії 9 разів оголошували дефолт. Президенту краще сфокусуватись на власній державі,
– зазначив Артем Бронжуков.
Безперечно, якщо в Аргентини буде бажання допомогти Україні зброєю чи фінансово – за це завжди будуть вдячні. Однак нав'язувати рішення щодо мирних переговорів зараз є недоречно. До слова, Володимир Зеленський у відповідь на пропозицію Мілея запросив Аргентину продовжити участь в імплементації "формули миру". А саме направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.
"Україна в змозі розв'язувати ці питання у співпраці з нашими союзниками, які справді допомагають та впливають. Але при цьому зважати на заяви інших політиків, які не зовсім у контексті, та не мають особливого ресурсу – це більше інформаційний шум", – наголосив Бронжуков.
Не виключено, що така позиція Аргентини нав'язана певними американськими колами, які орієнтуються на Дональда Трампа, та озвучують її через Хав'єра Мілея. У будь-якому випадку малоймовірно, що аргентинський президент зможе посадити Україну за стіл переговорів.
Артем Бронжуков про пропозицію президента Аргентини: дивіться відео
Що відомо про нового президента Аргентини
- Хав'єр Мілей довгий час був економістом у приватному секторі. Однак при цьому був дуже медійною персоною, писав книги, часто з'являвся на телебаченні. Зрештою, у 2021 році він очолив коаліцію з різних лібертаріанських партій та груп, щоб єдиним блоком під назвою "Свобода наступає". Тоді їм вдалося посунути традиційні для Аргентини сили соціалістів та правоцентристів-консерваторів.
- Успіху сприяла яскрава політична кампанія, мітинги за його участі нагадували рок-концерти, а сам Мілей – рок-зірку. Збільшенню популярної сприяли його неординарні дії. Зокрема, щомісячно Мілей розігрував власну зарплатню в лотереї серед прихильників.
- На виборах 19 листопада 2023 року Мілей переміг з 56% голосів. Одразу після цього новообраний президент засудив російське вторгнення і засідав у парламенті з синьо-жовтим прапором. Водночас позиція Мілея давно була однозначною. Він висловлював слова підтримки Україні та особисто Володимиру Зеленському, та навіть прямо називав Путіна автократом.