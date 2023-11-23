Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував Володимиру Зеленському провести у своїй країні конференцію щодо досягнення миру в Україні.
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Зеленський поспілкувався з Мілеєм
"Президент Мілей провів телефонні переговори з президентом Володимиром Зеленським і запропонував, щоб Аргентина провела конференцію між Латинською Америкою та Україною", – йдеться у публікації радниці політика із зовнішньої політики Діани Мондіно.
Напередодні президент Зеленський провів телефонну розмову з новообраним аргентинським колегою Хав'єром Мілеєм.
Зеленський привітав Мілея з перемогою у президентських виборах і подякував йому за те, що той із перших днів великої війни незмінно підтримує Україну.
Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це,
– сказав глава держави.
Зеленський запросив Аргентину продовжити участь в імплементації "формули миру", зокрема направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.
Самого Мілея Зеленський запросив відвідати Україну.
Що відомо про Хав'єра Мілея
- Мілей виграв вибори президента, набравши 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серджіо Масси із лівоцентристського уряду.
- Новий президент Аргентини говорив, що виступає за відмову від встановлення відносин із Росією, Бразилією та Китаєм. Політик виступав із заявами на підтримку України у війні з Росією.
- Водночас Мілей є прихильником Дональда Трампа та називав його "одним із найкращих президентів в історії Сполучених Штатів".