Джозеф Байден и Си Цзиньпин проигнорировали встречу "большой двадцатки" предположительно из-за участия в ней Путина или его дублера. По мнению экс-сотрудника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, которое он выразил 24 Каналу, Путин отправляет своих двойников преимущественно на встречи в опасные для него места.

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Где настоящий Путин

История о двойниках Путина, предположил он, в основном техническая, потому что не имеет никаких юридических последствий для России. Человек, похожий на главу Кремля от его имени выступает на саммите G20, поэтому мировое сообщество исходит из того, что говорит Путин, и неважно это он сам говорит или его двойник. Последствия от его слов для России будут те же, если бы выступал настоящий Путин.

Однако я не считаю, что провозглашает речи или проводит встречи на международных саммитах двойник Путина,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Куда Путин отправляет своих двойников: смотрите видео

Дублер российского президента отправляется куда-нибудь в Мариуполь, Севастополь, Ростов-на-Дону. Он может прокатиться за рулем машины по Крымскому мосту или отправиться в Дагестан, где его будут обнимать и целовать поклонницы.

Туда едет не Путин, а двойник, считает Жирнов, потому что настоящий Путин отсаживает всех на большое расстояние, а также не отправится в место, где может получить ракету от HIMARS или Storm Shadow.

В то же время оказался очень удачным политический троллинг якобы о "смерти" Путина, который запустил Валерий Соловей. Он навязал Кремлю историю о двойниках Путина, "работающих" вместо "умершего" главы России.

Обратите внимание! Во время своего выступления на G20 Путин сделал несколько циничных заявлений. В частности, он не стал отрицать, что Россия совершила агрессию против Украины. Более того, он назвал это "трагедией конкретных людей, конкретных семей и страны в целом". Важно, что Путин впервые признал факт нападения России на Украину.

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