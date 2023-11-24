Большинство опрошенных американцев негативно относятся к президенту России Владимиру Путину. При этом вопросы мнения совпадают даже у республиканцев и демократов.

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Определенный процент выступает за уменьшение помощи

64% демократов положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди республиканцев 39% относятся к нему положительно, 36% негативно.

Граждане США в контексте войны в основном симпатизируют Украине, а не России: 64% против 4%. Лишь 18% утверждают, что большинство или все русские атаки были направлены на военные, а не гражданские цели.

При этом 28% американцев считают, что США должны снизить военную помощь Украине. 27% поддерживают сохранение нынешнего уровня помощи, еще 25% выступают за увеличение военной помощи.

В войне не побеждает никто

Американцы спросили также о том, кто сейчас побеждает в войне. Мнения по этому поводу разделились: 17% считают, что сейчас Россия побеждает, 20% – что Украина побеждает. 37% опрошенных уверены, что не побеждает никто.

За прекращение огня выступает 72% американцев, против – 9%

Важно! Респонденты были отобраны из панели YouGov с помощью выборочного сопоставления. Случайная выборка была выбрана из опроса американского сообщества в 2019 году. Выборка была взвешена в соответствии с полом, возрастом, расой, образованием, явками на выборах 2020 года и президентскими голосами, базовой идентификации партии и текущим статусом регистрации избирателей. Ошибка репрезентативности исследования для общей выборки составляет примерно 3%.

Почему в США крайне затягивается вопрос о помощи Украине