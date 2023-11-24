Большинство опрошенных американцев негативно относятся к президенту России Владимиру Путину. При этом вопросы мнения совпадают даже у республиканцев и демократов.
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Определенный процент выступает за уменьшение помощи
64% демократов положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди республиканцев 39% относятся к нему положительно, 36% негативно.
Граждане США в контексте войны в основном симпатизируют Украине, а не России: 64% против 4%. Лишь 18% утверждают, что большинство или все русские атаки были направлены на военные, а не гражданские цели.
При этом 28% американцев считают, что США должны снизить военную помощь Украине. 27% поддерживают сохранение нынешнего уровня помощи, еще 25% выступают за увеличение военной помощи.
В войне не побеждает никто
Американцы спросили также о том, кто сейчас побеждает в войне. Мнения по этому поводу разделились: 17% считают, что сейчас Россия побеждает, 20% – что Украина побеждает. 37% опрошенных уверены, что не побеждает никто.
За прекращение огня выступает 72% американцев, против – 9%
Почему в США крайне затягивается вопрос о помощи Украине
- Соединенные Штаты еще не утвердили помощь для Украины на 2024 год. Но такая же ситуация не только с нами, но и с другими партнерами США. Об этом 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что проблема не в Украине. Наряду с нашим государством есть также Израиль, Тайвань, Армения и другие государства, ожидающие помощи. Но этот процесс затягивается.
- Основная причина этого – изоляционизм в США. Эти идеи исповедуют не только трамписты, но и некоторые другие группы. Периодически и Украина, и другие партнеры Соединенных Штатов будут ощущать этот негативный контекст. Ведь вопрос о помощи стал внутриполитической картой на избирательном процессе США.
- Стратегически поддержка Украины среди американских властей есть. Но сейчас идет определенное политиканство и попытки сформировать нужную повестку дня, актуализировать месседжи перед выборами. Они и приводят к таким ситуациям.