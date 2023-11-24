Більшість опитаних американців негативно ставляться до президента Росії Владіміра Путіна. У цьому питання думки збігаються навіть у республіканців та демократів.
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Певний відсоток виступає за зменшення допомоги
64% демократів позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського. Серед республіканців 39% ставляться до нього позитивно, 36% — негативно.
Громадяни США у контексті війни здебільшого симпатизують Україні, а не Росії: 64% проти 4%. Лише 18% стверджують, що більшість або всі російські атаки були спрямовані на військові, а не цивільні цілі.
При цьому 28% американців вважають, що США повинні зменшити військову допомогу Україні. 27% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги, ще 25% виступають за збільшення військової допомоги.
У війні не перемагає ніхто
Американців запитали також про те, хто зараз перемагає у війні. Думки щодо цього розділилися: 17% вважають, що наразі Росія перемагає, 20% – що Україна перемагає. 37% опитаних переконані, що не перемагає ніхто.
За припинення вогню виступає 72% американців, проти – 9%
Чому в США вкрай затягується питання допомоги Україні
- Сполучені Штати ще не затвердили допомогу для України на 2024 рік. Але така ж сама ситуація не лише з нами, але й з іншими партнерами США. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що проблема не в Україні. Поруч з нашою державою є також Ізраїль, Тайвань, Вірменія та інші держави, які чекають на допомогу. Але цей процес затягується.
- Основна причина цього – ізоляціонізм у США. Ці ідеї сповідують не лише трампісти, але й деякі інші групи. Періодично і Україна, і інші партнери Сполучених Штатів будуть відчувати цей негативний контекст. Адже питання допомоги стало внутрішньополітичною картою на виборчому процесі США.
- Стратегічно підтримка України серед американської влади є. Але зараз йде певне політиканство та намагання сформувати потрібний порядок денний, актуалізувати меседжі перед виборами. Вони й призводять до таких ситуацій.