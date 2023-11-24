Більшість опитаних американців негативно ставляться до президента Росії Владіміра Путіна. У цьому питання думки збігаються навіть у республіканців та демократів.

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Певний відсоток виступає за зменшення допомоги

64% демократів позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського. Серед республіканців 39% ставляться до нього позитивно, 36% — негативно.

Громадяни США у контексті війни здебільшого симпатизують Україні, а не Росії: 64% проти 4%. Лише 18% стверджують, що більшість або всі російські атаки були спрямовані на військові, а не цивільні цілі.

При цьому 28% американців вважають, що США повинні зменшити військову допомогу Україні. 27% підтримують збереження теперішнього рівня допомоги, ще 25% виступають за збільшення військової допомоги.

У війні не перемагає ніхто

Американців запитали також про те, хто зараз перемагає у війні. Думки щодо цього розділилися: 17% вважають, що наразі Росія перемагає, 20% – що Україна перемагає. 37% опитаних переконані, що не перемагає ніхто.

За припинення вогню виступає 72% американців, проти – 9%

Важливо! Респонденти були відібрані з панелі YouGov за допомогою вибіркового зіставлення. Випадкова вибірка була обрана з опитування американської спільноти 2019 року. Вибірка була зважена відповідно до статі, віку, раси, освіти, явки на виборах 2020 року та президентських голосів, базової ідентифікації партії та поточного статусу реєстрації виборців. Помилка репрезентативності дослідження для загальної вибірки становить приблизно 3%.

Чому в США вкрай затягується питання допомоги Україні