Путин намерен выступить на виртуальном саммите G20. Но его речь не услышат главы США и КНР: Байден и Си Цзиньпин не посетят саммит "Большой двадцатки".
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Моди и Си никак не встретятся
Встречу проведет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Председательство Индии в группе G20 завершается, поэтому Моди готовится к выборам в начале 2024 года. Он хочет в третий раз баллотироваться на должность.
Ранее Моди пропустил виртуальную встречу, где был Си Цзиньпин. Вместо него Индию представлял министр иностранных дел страны, а обсуждали войну на Ближнем Востоке. Теперь же вместо Си на саммите "Большой двадцатки" будет премьер КНР.
В Индии заявляют, что на онлайн-встрече будет "подавляющее большинство" лидеров G20. Впрочем, Джо Байден пропустит саммит, а вот Путин хочет выступить на нем – впервые с начала полномасштабной войны.
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