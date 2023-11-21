Для России это плохая новость, ведь страна-агрессор больше не входит в число глобальных игроков. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.
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Плохая новость для России
Олег Саакян отметил, что договоренности между Си Цзиньпином и Джо Байденом продемонстрировали разрядку в мировой политике. Отношения между Китаем и США не переходят в стадию военного конфликта, а остаются на уровне конкуренции.
Две страны договорились не применять силу для разрешения конфликтов, а конкурировать в торговле, новациями и так далее. Для России здесь нет хорошей новости. Россия таким образом выпала из клуба глобальных игроков. Это можно назвать "говорили без России о ней, о правилах игры, которые России придется принять",
– сказал он.
По словам политолога, США были признаны лидерами демократического мира, а Китай – недемократического. Пекин получил ответственность за Россию.
Саакян о встречах Байдена и Си: смотрите видео
Переговоры между Китаем и США: главное
- Си Цзиньпин и Джо Байден встретились 15 ноября в Сан-Франциско во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча лидеров состоялась в особняке, расположенном к югу от Сан-Франциско. Основная часть переговоров проходила за закрытыми дверями.
- Президенты США и Китая обсудили вопросы войны России против Украины, Тайваня и ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, государства договорились восстановить военную связь.
- Джо Байден заявил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что тот руководит коммунистической страной. МИД Китая отреагировало и назвало эти слова безответственными и ошибочными.