Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что в этом контексте интересы и позиции лидеров США и Китая ситуативно совпали. Поэтому неважно, по каким именно причинам политики приняли такое решение. Это мощный сигнал российскому президенту.

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"Байден демонстрирует, что он не хочет быть на одной информационной площадке вместе с Путиным. У Си Цзиньпина несколько иные мотивы, но тот факт, что они вместе избегают этого онлайн-саммита, для нас это хорошая новость", – констатировал Фесенко.

По его мнению, Китай теперь демонстрирует определенное дистанцирование от "Большой двадцатки", потому что делает ставку на повышение статуса БРИКС, где он явно претендует на главную роль.

Кроме того, есть определенные противоречия между Китаем и Индией, которые соревнуются между собой за региональное лидерство.

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"Россия пытается демонстрировать свою особую роль как "лидера Глобального Юга", как "адвоката его интересов" перед Западом", – отметил Фесенко.

По его словам, это скорее пропагандистская позиция. Страна-агрессор стремится делать вид, что совместно со странами Юга выступает против империалистического Запада. Но сейчас главное империалистическое государство – это Россия, которая нападает на соседнюю страну и проводит империалистическую политику на постсоветском пространстве.

Таким же цинизмом полна "роль миротворца", которую постоянно пытается демонстрировать Россия. Она стремится всех "спасти", но речь идет только о захвате и уничтожении.

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