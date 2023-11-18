Главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко подчеркнула 24 Каналу, что сам факт встречи Байдена и Си положительный. Однако вряд ли лидеры долго обсуждали геополитические вопросы, в частности войну в Украине.

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"Они, скорее всего, просто обменялись мнениями – и каждый остался при своем. Поиск компромисса по геополитическим вопросам – это работа, которую должны проводить по линии МИД, Госдепа и т.д. Это не решается за одно- или двухчасовой диалог между лидерами", – отметила Гриценко.

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В то же время, можно надеяться, что американо-китайские отношения станут контролируемыми. В дальнейшем это может создать позитивную атмосферу для обсуждения российско-украинской войны.

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Возможно, у Пекина будет мотив немного сдерживать свои отношения с Россией, в частности ограничивать экспорт продукции двойного назначения в страну-агрессора.

Кроме того, Китай может присоединиться к помощи Украине.

"Еще была дискуссия по поводу того, что, возможно, США смогут убедить Китай поставлять Украине дроны или снять ограничения на их снабжение", – добавила Гриценко.

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