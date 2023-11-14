Главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко сказала 24 Каналу, что отсутствие такой коммуникации может привести к печальным последствиям. В частности, в вопросе Тайваня, который до сих пор поддерживают США.
К теме США хотят восстановить военные связи с Китаем: какая угроза может их объединить
Однако на эту встречу не возлагают каких-либо больших надежд, потому что она все же многосторонняя. АТЭС – это объединение 21 экономики, поэтому здесь будет очень много встреч между всеми лидерами.
Я бы не ожидала никакого предметного обсуждения между Джо Байденом и Си Цзиньпином ни российско-украинской войны, ни вопроса КНДР и его сотрудничества с Россией. Будут скорее дипломатические, философские заявления без какой-либо конкретики,
– отметила Гриценко.
Какая главная цель Китая
Для Си Цзиньпина есть более важные проблемы, чем потенциальная военная интервенция на Тайвань. Речь идет о трудностях внутри страны.
Теперь Китай переживает не самые лучшие времена в развитии своей экономики. У них высокий уровень безработицы – они даже не публикуют статистику,
– объяснила Гриценко.
По ее словам, Пекин готов исправлять свои ошибки, в том числе открыть рынок для иностранных инвесторов. Скорее всего, именно этот вопрос будет обсуждаться на саммите КНР – ЕС, который состоится в начале декабря.
Чего ожидать от встречи Байдена и Си: смотрите видео 24 Канала
Каково состояние китайской экономики: последние новости
- В конце октября отток капитала из Китая достиг рекордного значения. За пределы страны вывели 53,9 миллиарда долларов, что сильно ударило по юаню.
- Кроме того, во второй экономике мира не видит потенциала Vanguard. Американская компания по управлению активами заявила, что приостанавливает свою работу в стране.
- Учитывая сложившуюся ситуацию, Китай не прочь иметь дело с Россией. С марта 2022 года Пекин продал стране-агрессору дроны и компоненты к ним на сумму более 12 миллионов долларов.