Главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко сказала 24 Каналу, что отсутствие такой коммуникации может привести к печальным последствиям. В частности, в вопросе Тайваня, который до сих пор поддерживают США.

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Однако на эту встречу не возлагают каких-либо больших надежд, потому что она все же многосторонняя. АТЭС – это объединение 21 экономики, поэтому здесь будет очень много встреч между всеми лидерами.

Я бы не ожидала никакого предметного обсуждения между Джо Байденом и Си Цзиньпином ни российско-украинской войны, ни вопроса КНДР и его сотрудничества с Россией. Будут скорее дипломатические, философские заявления без какой-либо конкретики,

– отметила Гриценко.

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Для Си Цзиньпина есть более важные проблемы, чем потенциальная военная интервенция на Тайвань. Речь идет о трудностях внутри страны.

Теперь Китай переживает не самые лучшие времена в развитии своей экономики. У них высокий уровень безработицы – они даже не публикуют статистику,

– объяснила Гриценко.

По ее словам, Пекин готов исправлять свои ошибки, в том числе открыть рынок для иностранных инвесторов. Скорее всего, именно этот вопрос будет обсуждаться на саммите КНР – ЕС, который состоится в начале декабря.

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