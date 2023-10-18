Китай больше не перспективен

Vanguard Group Inc. объявила о продаже своей доли в Ant Group Co. Соглашение было совершено при поддержке Джека Ма. Таким образом компания выходит из китайского рынка взаимных фондов, стоимость которого составляет 4 триллиона долларов.

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Долю Vanguard приобретет сам Ant. Гигант, занимающийся управлениями активами, решил закрыть бизнес в Китае. Продажа доли в консультационном предприятии стала еще одним шагом по полному выходу из второй экономики мира. Гигант больше не видит потенциала в этом направлении.

BlackRock Inc. и Fidelity International Ltd. напротив увеличивают свое влияние в Китае через разные фонды. Они надеются, что Китай покажет экономический рост и проведет пенсионную реформу.

Интересно! Робот-консультант от Vanguard в Китае имел 3 миллиона пользователей. Приложение управляло активами на 6,9 миллиарда юаней.

Vanguard уже сообщило правительству Китая о своем намерении закрыть подразделение в Шанхае. Когда именно это произойдет – пока неизвестно.