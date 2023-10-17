Арно проиграл Безосу

У Бернара Арно теперь меньше чистого капитала, чем у Джеффа Безоса. Это произошло из-за большой распродажи акций компаний, производящих предметы роскоши, во время финансового кризиса в США.

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По состоянию на сегодняшний день состояние Бернара Арно составляет 155,1 миллиарда долларов. После продажи акций они упали на 6,8 миллиарда. У Джеффа Безоса показатель несколько выше – 156,3 миллиарда долларов.

Интересно! Бернар Арно – основатель и генеральный директор французского производителя роскоши LVMH. В него входят такие известные бренды как Louis Vuitton и Moet&Chandon.

Еще в конце 2022 года именно Арно был самым богатым человеком мира, ведь Tesla Inc. Илона Маска переживала не лучшие времена из-за высокой инфляции. Тогда трудности испытывали все технологические компании.

Утрата богатства Арно отражает низкие продажи товаров класса люкс в этом году на фоне охлаждения спроса со стороны уставших от инфляции потребителей в США и резкого экономического обновления Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% в Париже в течение трех дней после отчета о доходах и упали на 1,9% за год,

– сообщает Bloomberg.

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Акции технологических компаний снова растут, от чего выиграют Маск и Безос. Только в этом году акции Tesla прибавили в стоимости 106%, что принесло Маску 96,8 миллиарда долларов. Amazon показал несколько более скромный рост – 58% и плюс 49,3 миллиарда к состоянию Джеффа.

Напомним, когда Арно был самым богатым в мире, то потерял 11 миллиардов долларов из-за обвала акций всего за один день. В этом году он также успел стать объектом скандала из-за махинаций с россиянином.