Арно програв Безосу

В Бернара Арно тепер менше чистого капіталу, аніж в Джеффа Безоса. Це сталося через великий розпродаж акцій компаній, які виготовляють предмети розкоші, під час фінансової кризи у США.

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Станом на сьогодні статки Бернара Арно становлять 155,1 мільярда доларів. Після продажу акцій вони впали на 6,8 мільярда. У Джеффа Безоса показник дещо вищий – 156,3 мільярда доларів.

Цікаво! Бернар Арно – засновник та генеральний директор французького виробника розкоші LVMH. До нього входять такі відомі бренди як Louis Vuitton і Moet & Chandon.

Ще наприкінці 2022 року саме Арно був найбагатшою людиною світу, адже Tesla Inc. Ілона Маска переживала не найкращі часи через високу інфляцію. Тоді труднощі мали всі технологічні компанії.

Втрата багатства Арно відображає низькі продажі товарів класу люкс цього року на тлі охолодження попиту з боку втомлених від інфляції споживачів у США та різкого економічного відновлення Китаю. Акції LVMH впали приблизно на 10% у Парижі впродовж трьох днів після звіту про прибутки, і впали на 1,9% за рік,

– повідомляє Bloomberg.

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Натомість акції технологічних компаній знову зростають, від чого виграють Маск та Безос. Лише цього року акції Tesla додали у вартості 106%, що принесло Маску 96,8 мільярда доларів. Amazon показав дещо скромніший ріст – 58% та плюс 49,3 мільярда до статків Джеффа.

Нагадаємо, коли Арно був найбагатшим у світі, то втратив 11 мільярдів доларів через обвал акцій лише за один день. Цього року він також встиг стати об'єктом скандалу через махінації з росіянином.