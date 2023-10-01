Темна сторона виробника розкоші

Мільярдер Бернар Арно потрапив на радари фінансової розвідки та прокуратури Франції. Власника виробника предметів розкоші LVMH підозрюють у відмиванні грошей.

До теми Розкіш, успіх, гроші: правила життя Бернара Арно – найбагатшої людини світу

Зараз правоохоронці вивчають усі угоди мільярдера з нерухомістю на гірськолижному курорті Куршевель. Для одного з найбагатших бізнесменів у світі їх міг проводити росіянин Нікалай Саркісов – співвласник страхової компанії "РЕСО-Гарантія".

Як Бернар Арно міг відмивати гроші

Слідство щодо Арно відкрили у 2022 році. У 2018 році Саркісов придбав кілька об'єктів у Куршевелі, використовуючи фірми-посередники. Насправді ж за всіма угодами стояв Арно. Припускають, що власник LVMH заплатив росіянину 20 мільйонів євро за номінальне володіння активами, а той вже заробив 2 мільйони євро на угодах.

Правоохоронці вважають, що Арно намагався приховати джерело грошей та свою особистість. Оточення мільярдера стоїть на тому, що всі угоди бути законними.

Зазначимо, що Саркісов, через якого працював Арно, засвітився у ще одному скандалі: колишній президент Ніколя Саркозі підписав з "РЕСО-Гарантія" контракт на нібито надання послуг, хоча насправді може йтися про "торгівлю впливом".

Бернар Арно: коротка довідка