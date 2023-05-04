Бернару Арно вдалося пройти неймовірний шлях від керуючого сімейним бізнесом до власника найвідоміших модних брендів та стати найбагатшою людиною у світі зі статками у 200 мільярдів доларів. Які ж принципи допомогли йому на життєвій дорозі та підказували правильні рішення у критичні моменти? Деякі з них зібрав 24 Канал.

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Правила життя Бернара Арно

Для успіху потрібно володіти двома протилежними навичками: логікою маркетингу та баченням художника. Це дуже складний процес, і вкрай рідко люди це розуміють.

Самої обдарованості мало. Обдарованих людей є багато, тому треба стати надобдарованим.

Бернар Арно завжди вірний своїм принципам / Фото AFP

Поєднання креативності та організаторських здібностей – ось головне правило успішного бізнесу. Сама ідея, її новаторство та потреби людей теж грають важливу роль, але без симбіозу творчості та налаштування процесів ви приречені на невдачу.

Якщо у вас немає терпіння – великий бізнес не для вас. Тут як ніде потрібно вміти дочекатися слушного моменту і зберігати голову холодною, навіть якщо здається, що за секунду справа стане пропащою.

Завжди варто намагатися змінювати усталений порядок. Ми робимо товари розкоші у Франції та Італії та продаємо їх Китаю, хоча зазвичай схема бізнесу виглядає навпаки.

Якщо створювати бренд – то лише "зірку". Спитайте у таксиста в Нью-Йорку, чи знає він прізвище президента Франції. У багатьох випадках відповідь буде негативною. Але Christian Dior знає кожен з них.

Гроші ніколи не були для мене головною метою. Мені подобається творчість та досконалість на найвищому рівні, і саме це захоплення привело мене на вершину.

Мене завжди цікавила тільки довгострокова перспектива. Зараз виглядає так, що у світі все швидко змінюється, але це лише на поверхні. Ігри у швидкість виснажують та приводять до краху.