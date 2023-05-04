Бернару Арно удалось пройти невероятный путь от управляющего семейным бизнесом до владельца самых известных модных брендов и стать самым богатым человеком в мире с состоянием в 200 миллиардов долларов. Какие же принципы помогли ему на жизненном пути и подсказывали правильные решения в критические моменты? Некоторые из них собрал 24 Канал.

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Правила жизни Бернара Арно

Для успеха нужно обладать двумя противоположными навыками: логикой маркетинга и видением художника. Это очень сложный процесс, и очень редко люди это понимают.

Самой одаренности мало. Одаренных людей много, поэтому надо стать сверходаренным.

Бернар Арно всегда верен своим принципам​ / Фото AFP

Сочетание креативности и организаторских способностей – вот главное правило удачного бизнеса. Сама идея, ее новаторство и потребности людей тоже играют немаловажную роль, но без симбиоза творчества и настройки процессов вы обречены на неудачу.

Если у вас нет терпения, большой бизнес не для вас. Здесь как нигде нужно уметь дождаться подходящего момента и сохранять голову холодной, даже если кажется, что через секунду дело станет пропащим.

Всегда следует пытаться изменять устоявшийся порядок. Мы производим товары роскоши во Франции и Италии и продаем их Китаю, хотя обычно схема бизнеса выглядит наоборот.

Если создавать бренд – то только "звезду". Спросите у таксиста в Нью-Йорке, знает ли он фамилию президента Франции. Во многих случаях ответ будет отрицательным. Но Christian Dior знает каждый из них.

Деньги никогда не были для меня главной целью. Мне нравится творчество и совершенство на самом высоком уровне, и именно это увлечение привело меня на вершину.

Меня всегда интересовала только долгосрочная перспектива. Сейчас выглядит так, что в мире все быстро меняется, но это только на поверхности. Игры в скорость истощают и приводят к краху.