Генеральный директор компании Meta Platforms Марк Цукерберг может порадоваться стремительному росту своего капитала. Только за 1 день его состояние выросло на 10 миллиардов долларов и достигло показателя в 87,3 миллиарда долларов.

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Что спровоцировало рост состояния Цукерберга

Благодаря столь стремительному росту Цукербергу удалось оказаться на 12 месте в рейтинге Bloomberg. Рывок был вызван ралли в акциях Meta после того, как компания опубликовала отчет за первый квартал 2023 года.

Состоянию Цукерберга удалось сделать стремительный рывок вверх / Фото Pixabay

В течение трех предыдущих кварталов выручка компании Цукерберга снижалась, однако на этот раз выросла на 3% и достигла 28,65 миллиарда. Уолл-стрит тоже ожидали положительного роста, но прогнозировали его на уровне 27,65 миллиарда.

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Чистая прибыль компании упала на 24% (2,2 доллара на акцию), но показатель в 5,71 миллиарда все равно позволил превысить все прогнозы. Также аналитики подсчитали, что ежедневно соцсетью Facebook пользуются более 2 миллиардов человек.

Также сообщается, что это не самый дневной прирост Цукерберга – в начале февраля 2023 года его капитал вырос на 12,5 миллиарда долларов.