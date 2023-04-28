Что произошло

Подразделение Meta Reality Labs потратило 3,99 миллиарда долларов за три месяца 2023 года и 14 миллиардов в прошлом году. Всего с 2020 года ущерб метавселенной составил 30 миллиардов.

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Поэтому Марк Цукерберг регулярно теряет свои средства. Однако он верит в метамир и работу Reality Labs. Meta приходится сокращать около 21 000 рабочих мест из-за ущерба.

Не все так плохо. Первый квартал года стал для Meta лучше, чем ожидалось – продажи выросли на 3%, а выручка в размере 28,65 миллиарда долларов превзошла ожидания аналитиков. Компания прогнозирует успех и во втором квартале.

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