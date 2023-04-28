Що сталося

Підрозділ Meta Reality Labs витратив 3,99 мільярда доларів за три місяці 2023 року та 14 мільярдів минулого року. Загалом із 2020 року збитки метавсесвіту склали 30 мільярдів.

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Через це Марк Цукерберг регулярно втрачає свої кошти. Проте він вірить у метасвіт і роботу Reality Labs. Meta доводиться скорочувати близько 21 000 робочих місць через збитки.

Не все так погано. Перший квартал року став для Meta кращим, ніж очікувалося – продажі зросли на 3%, а виторг у розмірі 28,65 мільярда доларів перевершив очікування аналітиків. Компанія прогнозує успіх і у другому кварталі.

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