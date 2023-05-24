Состояние Бернара Арно всего за один день уменьшилось более чем на 11 миллиардов долларов. Самый богатый миллиардер мира пострадал из-за неопределенности относительно будущего экономики Соединенных Штатов Америки.

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Почему обрушились акции LVMH

На протяжении всего 2023 года основатель LVMH Бернар Арно наблюдал за стремительным ростом своего капитала. Цены на акции европейских компаний стремительно росли, а спрос на предметы роскоши не вызывал никаких сомнений или опасений.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Впрочем, все изменилось во вторник, 23 мая. Акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко упали, что забрало из этого сектора 30 миллиардов долларов. Что касается акций LVMH, то они упали на 5%.

Бернар Арно остался самым богатым, но уже Маск ближе

Несмотря на падение акций, индекс Bloomberg демонстрирует, что французский миллиардер с состоянием в 191,6 миллиарда долларов остается самым богатым человеком в мире. Его прибыль в 2023 году составляет 29,5 миллиардов.

Маск приблизился к Арно​ / Фото Getty Images

Впрочем, падение акций LVMH позволило Илону Маску приблизиться к конкуренту. Теперь разрыв между миллиардерами составляет 11,4 миллиарда долларов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время инвесторы европейских компаний по производству предметов роскоши будут очень умерены, ведь обеспокоены медленным ростом подобных компаний в США из-за неопределенности в экономике.