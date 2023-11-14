Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко сказала 24 Каналу, що відсутність такої комунікації може призвести до сумних наслідків. Зокрема, у питанні Тайваню, який досі підтримують США.

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Однак на цю зустріч не покладають якихось великих сподівань, тому що вона все ж таки багатостороння. АТЕС – це об'єднання 21 економіки, тому тут буде дуже багато зустрічей між усіма лідерами.

Я не очікувала б ніякого предметного обговорення між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном ані російсько-української війни, ані питання КНДР та його співпраці з Росією. Будуть радше дипломатичні, філософські заяви без якоїсь конкретики,

– зазначила Гриценко.

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Для Сі Цзіньпіна є вагоміші проблеми, ніж потенційна військова інтервенція на Тайвань. Ідеться про труднощі всередині країни.

Тепер Китай переживає не найкращі часи в розвитку своєї економіки. У них високий рівень безробіття – вони навіть не публікують статистику,

– пояснила Гриценко.

За її словами, Пекін готовий виправляти свої помилки, зокрема відкрити ринок для іноземних інвесторів. Найімовірніше, саме це питання обговорюватимуть на саміті КНР – ЄС, який відбудеться на початку грудня.

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