Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що США і Китай повинні комунікувати, щоб оперативно реагувати на загрози світового масштабу. Зокрема, на Росію з її постійним шантажем застосувати ядерну зброю.

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"Якщо Путін погрожує світу ядерною зброєю, потрібно чітко визначити, яка позиція буде в лідерів, а також важливий оперативний контакт між Пентагоном і міністерством оборони Китаю на всі випадки", – пояснив Маломуж.

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І США, і Китай зацікавлені в уникненні глобальної ядерної війни, адже вона знищить усіх. Тут є спільний інтерес.

Крім того, Байден і Сі обговорюватимуть російсько-українську війну й шляхи її завершення.

Яка роль стратегічної комунікації

"Не маючи таких комунікацій, як правило, усі дії сприйматимуть як ворожі. Це може призвести до ухвалення неправильних стратегічних рішень, наприклад завдати удару одне по одному", – пояснив Маломуж.

Якщо вчасно сконтактувати на рівні керівництва й з'ясувати, що сталось, можна зняти напруження та уникнути локальної чи глобальної війни.

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