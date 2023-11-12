Позаяк обох лідерів дістали ядерні погрози Владіміра Путіна. Такими думками з 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк, додавши, що цей саміт буде антиросійським.

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Сі та Байден можуть перейти від слів до дії

"Чекаємо 15 листопада. Дійсно велика зустріч двох найсильніших політиків, які зараз є; зустріч двох дуже потужних економік; зустріч двох найбільших армій світу", – сказав політолог.

За його словами, постійні погрози Кремля щодо застосування ядерної зброї вибивають з рівноваги і Байдена, і Сі. Адже подібні заяви впливають на ріст економіки та загалом безпекову ситуацію. Зрештою, Росія не така суб'єктна, аби з нею рахуватися.

Варто звернути увагу на нещодавню статтю Financial Times. Мовилося про наступне: Франція, США, Британія заспокоювали ядерні погрози Путіна, до яких згодом приєднався китайський лідер Сі Цзіньпін – це можна трактувати як етап розмови.

Чи можуть перейти до етапу дії? Можуть, інструментів у них більш ніж. І впливів у Штатів та Сі на території Росії не менше, ніж у Путіна. Це теж треба розуміти. Якщо вони захочуть разом його "качнути", повірте, це місяць часу. Тому створити нового Пригожина чи розкрутити нового Пригожина взагалі не проблема,

– підкреслив Давидюк.

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Президентство Путіна під загрозою

На думку Давидюка, Владімір Путін продемонстрував інституційну слабкість. І вже в грудні 2023 року очільник Кремля входить у небезпечне становище – вибори президента Росії. Тому, цілком імовірно, Путін може бути зазначеним у бюлетенях, але не бути обраним, що Вашингтон та Пекін можуть організувати. Позаяк підняти протест на мільйони людей у Росії навіть легше, ніж в Ірані.

Зробити мітинг на мільйон у Росії не складно. Ми бачимо протести у Дагестані, ми бачимо багато інших речей. Вони можуть вийти з-під контролю і призвести до того, що Путін може перестати бути президентом, якщо вони (Байден та Сі – 24 Канал) ухвалять таке рішення,

– зауважив політолог.

Крім того, призупинення спілкування між США та Китаєм на військовому рівні небезпечне для світу. Адже дві потужні сили повинні мати спільну комунікацію, зв'язок та температуру відносин, яку Росія вибиває з нормального рівня.

Довідка! Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) – це форум економік Тихоокеанського узбережжя, заснований в 1989 році для сприяння економічній взаємодії та вільній торгівлі. До АТЕС входить 21 член, зокрема Росія.

Для нас – це корисний саміт, який ухвалюватиме рішення, зокрема, проти Росії. Дуже сподіваюся, що перейдуть від розмов до діла. І не просто втихомирювати Путіна, а поставити його на місце, дуже жорстко та брутально, як вони це вміють,

– наголосив Микола Давидюк.

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