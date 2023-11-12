Так как обоим надоели ядерные угрозы Владимира Путина. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк, добавив, что этот саммит будет антироссийским.
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Си и Байден могут перейти от слов к действию
"Ждем 15 ноября. Действительно большая встреча двух сильнейших политиков, которые сейчас есть; встреча двух очень мощных экономик; встреча двух крупнейших армий мира", – сказал политолог.
По его словам, постоянные угрозы Кремля по применению ядерного оружия выбивают из равновесия и Байдена, и Си. Ведь подобные заявления влияют на рост экономики и вообще ситуацию в безопасности. В конце концов, Россия не столь субъективна, чтобы с ней считаться.
Следует обратить внимание на недавнюю статью Financial Times. Речь шла о следующем: Франция, США, Британия успокаивали ядерные угрозы Путина, к которым впоследствии присоединился китайский лидер Си Цзиньпин – это можно рассматривать как этап разговора.
Могут ли перейти к этапу действия? Могут, инструментов у них больше. И влияний у Штатов и Си на территории России не меньше, чем у Путина. Это тоже нужно понимать. Если они захотят вместе его "качнуть", поверьте, это месяц времени. Поэтому создать нового Пригожина или раскрутить нового Пригожина вообще не проблема,
– подчеркнул Давидюк.
Давидюк предположил, что Си и Байден будут решать на саммите: смотреть видео
Президентство Путина под угрозой
По мнению Давидюка, Владимир Путин продемонстрировал институциональную слабость. И уже в декабре 2023 года глава Кремля входит в опасное положение – выборы президента России. Поэтому, по всей вероятности, Путин может быть указан в бюллетенях, но не быть избранным, что Вашингтон и Пекин могут организовать. Так как поднять протест на миллионы людей в России даже легче, чем в Иране.
Сделать митинг на миллион в России не сложно. Мы видим протесты в Дагестане, мы видим многое другое. Они могут выйти из-под контроля и привести к тому, что Путин может перестать быть президентом, если они (Байден и Си – 24 Канал) примут такое решение,
– заметил политолог.
Кроме того, приостановление общения между США и Китаем на военном уровне опасно для мира. Ведь две мощные силы должны иметь общую коммуникацию, связь и температуру отношений, которые Россия выбивает с нормального уровня.
Для нас это полезный саммит, который будет принимать решения, в частности, против России. Очень надеюсь, что перейдут от разговоров к делу. И не просто усмирять Путина, а поставить его на место, очень жестко и грубо, как они это умеют,
– подчеркнул Николай Давидюк.
Саммит в Сан-Франциско: что известно
- В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября. Главы государств обсудят двусторонние отношения, необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации и ответственно подходить к конкуренции.
- Газета The Wall Street Journal 23 октября со ссылкой на источники писала, что глава МИД Китая прибыл в Вашингтон, чтобы подготовить визит Си Цзиньпина и встречу с Байденом.
- Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в октябре заявил, что появление Путина на саммите АТЭС в Сан-Франциско может завершиться привлечением его к ответственности не только по ордеру Международного уголовного суда, но и по другим механизмам.