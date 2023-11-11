Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Штаты положительно настроены к проведению встречи Байдена и Си, которая состоится 15 ноября.

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"Штаты всячески демонстрируют позитивный настрой на проведение этой встречи, говорят о спорных вопросах, которые есть между странами, которые в экономическом плане могут быть без проблем рассмотрены, решены, стороны могут прийти к общему согласию", – сказал он.

Мудрый дипломатический шаг США

Игорь Рейтерович отметил, что война России против Украины – глобальный процесс, которому способствуют отдельные китайские компании. Поэтому США намекают, что нужно избавиться от вещей, связанных с поддержкой России.

США таким образом передают определенный намек, что говорить об улучшении экономических взаимоотношений можно будет только тогда, когда по крайней мере Китай лишится откровенных вещей относительно поддержки России. Обвинения или намеки идут именно в сторону китайских компаний, не Китая как государства. Это очень мудрый ход,

– считает политолог.

Власть обо всем знает

Как убежден политолог, власти Китая не могут не знать о торговле компаний с Россией. В какой-то степени Пекину это выгодно, ведь экономика государства сейчас в сложной ситуации.

С другой стороны, Китай, вероятнее всего, в закрытом формате осуществляет определенную политику регулирования массовой торговли, не давая им пересечь какой-то предел, когда это станет заметно и покажет, что роль Китая в российско-украинской войне с точки зрения поддержки России весомая. Они этого не хотят по геополитическим интересам,

– допустил Рейтерович.

Пока мир не знает, что китайские компании торгуют с Россией, Пекин молчит. Только после того, как эта информация становится публичной, власти делают компаниям замечания. КНР и дальше будет придерживаться такой политики.

Встреча Байдена и Си: главное