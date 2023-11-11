Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Штати позитивно налаштовані до проведення зустрічі Байдена та Сі, яка відбудеться 15 листопада.
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"Штати усіляко демонструють позитивне налаштування на проведення цієї зустрічі, говорять про спірні питання, які є між країнами, які в економічному плані можуть бути без проблем розглянуті, розв'язані, сторони можуть дійти спільної згоди", – сказав він.
Мудрий дипломатичний крок США
Ігор Рейтерович зазначив, що війна Росії проти України є глобальним процесом, якому сприяють окремі китайські компанії. Тому США натякають, що потрібно позбутись речей, які пов'язані з підтримкою Росії.
США у такий спосіб передають певний натяк, що говорити про покращення економічних взаємовідносин можна буде лише тоді, коли принаймні Китай позбудеться відвертих речей щодо підтримки Росії. Звинувачення або натяки йдуть саме у бік китайських компаній, не Китаю як держави. Це дуже мудрий хід,
– вважає політолог.
Влада про все знає
Як переконаний політолог, влада Китаю не може не знати про торгівлю компаній з Росією. Певною мірою Пекіну це вигідно, адже економіка держави зараз у складній ситуації.
З іншого боку, Китай, найімовірніше, у закритому форматі здійснює певну політику регулювання масової торгівлі, не даючи їм перетнути якусь межу, коли це стане дуже помітно та покаже, що роль Китаю у російсько-українській війні з точки зору підтримки Росії вагома. Вони цього не хочуть з геополітичних інтересів,
– припустив Рейтерович.
Поки світ не знає, що китайські компанії торгують з Росією, Пекін мовчить. Тільки після того, коли ця інформація стає публічною, влада робить компаніям зауваження. КНР і надалі буде дотримуватись такої політики.
Зустріч Байдена та Сі: головне
- Сі Цзіньпін 25 жовтня надіслав лист Національному комітету з американсько-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Лідер КНР заявив, що готовий співпрацювати зі США та закликав Штати до більш стабільних двосторонніх зв'язків.
- Глава МЗС Китаю Ван Ї здійснив візит у Вашингтон для підготовки до зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Переговори з президентом США тривали протягом однієї години.
- Видання Reuters зазначало, що переговори Джо Байдена та Сі Цзіньпіна можуть відбутись під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 11 – 17 листопада у Сан-Франциско.
- У Білому домі заявили, що особиста зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна відбудеться 15 листопада. Повідомляється, що президенти обговорять питання двосторонніх відносин США та КНР і важливість відновлення відкритих ліній зв’язку між військовими обох країн. Крім цього, глави держав говоритимуть про ряд регіональних та глобальних питань.