Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что США и Китай должны коммуницировать, чтобы оперативно реагировать на угрозы мирового масштаба. В частности, на Россию с ее постоянным шантажом применить ядерное оружие.

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"Если Путин угрожает миру ядерным оружием, нужно четко определить, какая позиция будет у лидеров, а также важен оперативный контакт между Пентагоном и министерством обороны Китая на все случаи", – объяснил Маломуж.

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И США, и Китай заинтересованы в избежании глобальной ядерной войны, ведь она уничтожит всех. Здесь есть общий интерес.

Кроме того, Байден и Си будут обсуждать российско-украинскую войну и пути ее завершения.

Какова роль стратегической коммуникации

"Не имея таких коммуникаций, как правило, все действия будут восприниматься как враждебные. Это может привести к принятию неправильных стратегических решений, например нанести удар друг по другу", – пояснил Маломуж.

Если вовремя сконтактировать на уровне руководства и выяснить, что произошло, можно снять напряжение и избежать локальной или глобальной войны.

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