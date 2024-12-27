Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. США припускають, що Україна може втратити контроль над територіями Курської області, які наразі утримують Сили оборони, вже до весни 2025 року.

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Курська область під загрозою

Це може ускладнити для Києва використання захоплених територій як важеля у переговорах про припинення вогню.

Американські чиновники звертають увагу на декілька ключових факторів, які можуть вплинути на ситуацію: обмеженість ресурсів у ЗСУ, невизначеність із постачанням західної зброї та залучення Росією близько 12 тисяч північнокорейських військових.

Водночас Сили оборони вже продемонстрували здатність утримувати територію довше, ніж очікувалося.

Експерти також зазначають, що операція у Курській області показала слабкі місця оборони Росії, а використання Україною далекобійної зброї не спричинило катастрофічної ескалації, як раніше побоювалися на Заході.

До слова, північнокорейські війська зазнають втрат у Курській області, також підрозділам не вистачає питної води – причиною стала ускладнена через бойові дії логістика.

Зранку 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців.