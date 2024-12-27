Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. США предполагают, что Украина может потерять контроль над территориями Курской области, которые сейчас удерживают Силы обороны, уже к весне 2025 года.

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Курская область под угрозой

Это может усложнить для Киева использование захваченных территорий как рычага в переговорах о прекращении огня.

Американские чиновники обращают внимание на несколько ключевых факторов, которые могут повлиять на ситуацию: ограниченность ресурсов в ВСУ, неопределенность с поставками западного оружия и привлечение Россией около 12 тысяч северокорейских военных.

В то же время Силы обороны уже продемонстрировали способность удерживать территорию дольше, чем ожидалось.

Эксперты также отмечают, что операция в Курской области показала слабые места обороны России, а использование Украиной дальнобойного оружия не повлекло катастрофической эскалации, как ранее опасались на Западе.

К слову, северокорейские войска несут потери в Курской области, также подразделениям не хватает питьевой воды – причиной стала осложненная из-за боевых действий логистика.

Утром 20 декабря 2024 года штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее 5 военнослужащих.