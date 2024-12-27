Россиянам удалось вернуть под свой контроль примерно 40% территорий, которые контролировали Вооруженные Силы Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что делать дальнейшие прогнозы пока рано.

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Как может развиваться ситуация

Для того, чтобы понимать, что будет происходить дальше, надо точно знать приоритеты Украины и России. Если украинское командование будет считать, что Курщина очень важна, прежде всего с политической точки зрения, то бои продолжатся. А для удержания позиций будут выделять больше ресурса.

Говорится о человеческих резервах, а также о боеприпасах, огневой мощи. В таком случае есть все причины, почему довольно успешная оборона будет продолжаться дальше,

– сказал Давид Шарп.

Также есть российская сторона и ее приоритеты. Если Путин действительно спешит к инаугурации Трампа, то может выделить больше сил для боев на Курщине. Это повысит шансы россиян. Хотя не стоит исключать, что главу Кремля устраивают темпы продвижения и он прежде всего хочет развивать успех в Донецкой области.

Обратите внимание! Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что удержание позиций в Курской области является приоритетом для Украины. Это облегчит выполнение задач военным на других участках фронта, в частности на Покровском на Кураховском направлениях.

"Много всего зависит от приоритетов. В Курской области, в отличие от других проблематичных мест, украинская армия не находится под угрозой окружения. Поэтому увидим, что решат и кто какие силы выделит", – подытожил военный обозреватель из Израиля.