Стоит отбросить спекуляции на том, что Курская область может стать предметом торга мифических переговоров. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что в ближайшее время никаких переговоров не будет.

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Почему важна операция на Курщине

"Там мы сделали невероятное – заставили противника истекать кровью на собственной земле, уничтожать свои объекты, инфраструктуру, населенные пункты", – сказал Сергей Грабский.

Любая бомба, которая не долетела до Сумской области, – спасла жизни людей, украинскую территорию. Кроме этого, своими активными действиями, маневровой обороной Вооруженные Силы сковывают большое количество противника, которое могли переместить на другие участки фронта.

Соотношение сил и средств на Курщине примерно 1:4 или 1:6. Наши ребята делают там невероятные дела, значительно облегчая выполнение задач стратегической обороны на других участках, в частности на Покровском и Кураховском направлениях,

– подчеркнул военный эксперт.

Если бы не было Курщины, можно представить, что тогда бы происходило на Сумщине. Или в противном случае, огромное количество российских войск подалось бы на Донетчину. В этом ответ на вопрос, почему важна операция в Курской области. Ее цель – уничтожить противника, нанести удары по боевому потенциалу российской армии.

"Именно там впервые понесли потери представители Северной Кореи, что также является очень важным. Поэтому с военной точки зрения значение Курщины является очень весомым", – подытожил Сергей Грабский.