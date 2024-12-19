Против северокорейских военных применили гранатомет и дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВСУ.

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Как ССО уничтожают солдат КНДР

Северокорейские военные пошли штурмом на позиции Сил безопасности и обороны Украины в Курской области. Во время атаки операторы ССО применили автоматический станковый гранатомет MK-19 и осуществили прицельные удары с помощью дронов.

В результате боя было ликвидировано 12 северокорейских военнослужащих, еще 20 получили ранения.

Кроме того, украинские спецназовцы оказали домедицинскую помощь раненому бойцу из дружественного подразделения и успешно эвакуировали его с места боя.

ССО уничтожают солдат КНДР: смотрите видео

Напомним, Зеленский заявил, что пленных военных КНДР пока не брали. Он добавил, что солдаты КНДР преимущественно имеют российские документы и напомнил о том, что россияне пытались сжигать лица северных корейцев, чтобы скрыть их потери в войне против Украины.