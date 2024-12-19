Проти північнокорейських військових застосували гранатомет та дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.

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Як ССО знищують солдатів КНДР

Північнокорейські військові пішли штурмом на позиції Сил безпеки та оборони України в Курській області. Під час атаки оператори ССО застосували автоматичний станковий гранатомет MK-19 та здійснили прицільні удари за допомогою дронів.

У результаті бою було ліквідовано 12 північнокорейських військовослужбовців, ще 20 отримали поранення.

Крім того, українські спецпризначенці надали домедичну допомогу пораненому бійцю з дружнього підрозділу та успішно евакуювали його з місця бою.

ССО знищують солдатів КНДР: дивіться відео

Нагадаємо, Зеленський заявив, що полонених військових КНДР поки не брали. Він додав, що солдати КНДР переважно мають російські документи і нагадав про те, що росіяни намагалися спалювати обличчя північних корейців, аби приховати їхні втрати у війні проти України.