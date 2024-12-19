Наразі зафіксовано 12000 солдатів із КНДР. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Чи брали ЗСУ в полон північних корейців

За словами президента, полонених північних корейців поки немає. Однак відомо про вбитих і поранених військових із КНДР – про це свідчать численні фото та відео.

Зеленський додав, що солдати КНДР переважно мають російські документи.

Також він нагадав про те, що росіяни намагалися спалювати обличчя північних корейців, аби приховати їхні втрати у війні проти України.

Раніше 24 Канал повідомляв, що, за даними представника Пентагону, українські війська вбили або поранили вже кілька сотень північнокорейських солдатів, яких Росія залучає до бойових дій на Курщині без підготовки та бронетехніки. Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління, а також по позиціях піхоти.