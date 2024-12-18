Високопоставлений військовий чиновник США розповів про втрати серед відправлених на допомогу Росії військ КНДР на брифінгу, повідомляє 24 Канал із посиланням на NYT. Посадовець був уповноважений говорити з журналістами лише на умовах анонімності.

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Скільки солдат КНДР втратила Росія

За даними Пентагону, Росія зібрала об'єднане угруповання з 50 000 російських та північнокорейських військових для витіснення українських сил з прикордонної Курської області.

Натомість українські війська вбили або поранили вже кілька сотень північнокорейських солдатів.

Представник Пентагону додав, що солдати КНДР не були загартовані в боях. Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління, а також по позиціях піхоти.

Раніше речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер повідомляв, що північнокорейська армія зазнала втрат на Курському напрямку, зокрема є вбиті та поранені.

До слова, напередодні 24 Канал повідомляв, що протягом трьох днів оператори 8-го полку ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47. А воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ розповіли, що лише за два дні росіяни втратили понад 50 осіб особового складу, а ще понад 100 "вояк" отримали важкі поранення.

Також у мережі з’явилися кадри, ймовірно, з госпіталю в Курську, де зафіксували перших поранених військовослужбовців КНДР. За останні дні туди доставили понад 100 північнокорейців із різними пораненнями, для яких виділили окремий поверх та організували спеціальне харчування.