Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Путина во время прямой линии. В то же время глава Кремля заверил россиян, что украинские силы в Курской области якобы "точно выбьют".

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Как Путин прокомментировал ситуацию в Курской области

Во время прямой линии Путина жительница Курской области спросила главу Кремля о том, когда российские войска смогут вытеснить ВСУ с Курщины.

Не могу и не хочу называть конкретную дату, когда освободят. Бои идут прямо сейчас. Мы точно их выбьем, абсолютно точно. Но вопрос о конкретной дате? Планы есть, ребята же меня слышат, день-два, я скажу, военные уйдут, не считая потери. Так нельзя. Но обязательно освободим,

– заявил глава Кремля.

Он отметил, что в нападении ВСУ на регион не было никакой логики. Хотя Путин не может назвать точную дату, он пообещал полное восстановление пострадавших населенных пунктов.

Также он назвал упущением ситуацию, когда бойцы, участвующие в боевых действиях в Курской области, не получают выплат как участники спецоперации. По его словам, он не был знаком с этой проблемой, но пообещал, что ее исправят.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что был обязан провести операцию ВСУ в Курской области, как руководитель армии. Генерал объяснил, что целью операции было одновременно сорвать наступление на Харьков, уменьшить давление на всех фронтах и предотвратить открытие нового фронта на Сумы. Он выбрал направление наступления на территории, где враг имел слабое укрепление и мало солдат для охраны границы.



Сырский отметил, что благодаря такому решению удалось ослабить наступательный потенциал российских войск и снизить интенсивность атак, хотя Покровск и Курахово оставались исключением.