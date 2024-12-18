Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сирского для Le Monde. По его словам, операцию в Курской области проводили в условиях "относительно немногочисленных украинских войск", в результате чего россияне не достигли своих целей.

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Сырский прокомментировал решение начать операцию на Курщине

Александр Сырский заявил, что у него не было выбора и он, как главнокомандующий ВСУ, должен был провести эту операцию.

Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы,

– объяснил генерал.

Сырский отметил, что благодаря такому решению был ослаблен наступательный потенциал россиян и снижена интенсивность атак. Однако исключением стали Покровск и Курахово.

К слову, 17 декабря Александр Сырский заявил, что в последние дни россияне в значительной степени активизировались на территории Курской области. Для атак на позиции украинских военных враг привлекает также подразделения армии КНДР.