Сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время выступления на Заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей. Сырский отметил, что солдаты КНДР уже понесли значительные потери.

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Какова ситуация на Курщине

Сырский рассказал, что россияне в значительной степени активизировались на территории Курской области. Для атак на позиции украинских военных враг привлекает подразделения армии КНДР.

Третьи сутки враг проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области, активно применяет подразделения армии КНДР. Северокорейские наемники уже понесли большие потери,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

Также во время выступления Сырский поблагодарил подразделения ВСУ, которые мужественно держат оборону и уничтожают личный состав и технику российских военных.

К слову, в ГУР сообщили, что солдаты КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты из-за страха перед украинскими дронами. В украинской разведке также отметили, что для идентификации северокорейских военных на фронте применяют красный скотч.