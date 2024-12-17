Повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час виступу на Засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад. Сирський зазначив, що солдати КНДР вже зазнали значних втрат.

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Яка ситуація на Курщині

Сирський розповів, що росіяни значною мірою активізувалися на території Курської області. Для атак на позиції українських військових ворог залучає підрозділи армії КНДР.

Третю добу ворог проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області, активно застосовує підрозділи армії КНДР. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Також під час виступу Сирський подякував підрозділам ЗСУ, які мужньо тримають оборону та знищують особовий склад та техніку російських військових.

До слова, у ГУР повідомили, що солдати КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости через страх перед українськими дронами. В українській розвідці також зазначили, що для ідентифікації північнокорейських військових на фронті застосовують червоний скотч.