Такі дії північнокорейських військових, ймовірно, зумовлені серйозними втратами за минулі дні та страхом перед дронами Сил безпеки та оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що кажуть в ГУР про північнокорейських військових

В українській розвідці пояснили, як підрозділи солдатів КНДР розставляють додаткові спостережні пости для виявлення українських безпілотників.

Там кажуть, що перед штурмом північнокорейські військові на передових рубежах накопичують групу до 20 – 30 солдатів. До місця зосередження вони пересуваються малими групами до 6 військовослужбовців.

Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій,

– кажуть у ГУР.

В українській розвідці також додали, що для розпізнавання північнокорейських військових на фронті використовують червоний скотч.

Раніше у Центрі протидії дезінформації розповіли, що військові КНДР дуже дивно реагують на дрони. Там додають, що у них не було візуального розуміння небезпеки БпЛА.