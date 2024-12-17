Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припустив, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті, повідомляє 24 Канал.

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У північнокорейських солдатів нова проблема

Військові КНДР на Курщині мають дивну реакцію на дрони, часто не усвідомлюючи загрози від БПЛА перед ударами. Це демонструє те, що для росіян життя корейців немає жодної цінності.

Російські вояки навіть не готували їх до протидії дронам. Це тільки пояснює те, що до них ставляться як до звичайного м'яса,

– повідомив Коваленко в ефірі телемарафону.

Втім, російська армія докладає зусиль для оперативного вивезення тіл загиблих військових із КНДР, організовуючи цю евакуацію краще, ніж для власних вбитих і поранених солдатів. Це зумовлено прагненням приховати невдачі північнокорейських підрозділів.

Раніше 24 Канал повідомляв про інші труднощі військових із КНДР. Зокрема, вони не можуть подолати мовний бар’єр, а слабка координація з російськими військами підриває проведення операцій у Курській області.

Аби приховати втрати північнокорейських солдатів, росіяни намагаються спалити їхні обличчя. Володимир Зеленський назвав це демонстрацією зневаги до всього людяного, що зараз панує в Росії, адже навіть після загибелі військових чекає лише знущання.

Також російське командування кидає солдатів із КНДР на фронт без бронетехніки. Вони накопичуються в посадках і штурмують вузькі ділянки фронту одночасно з кількох напрямків.

Відомо, що Кремль відмовився коментувати втрати серед північнокорейських солдатів. Прессекретар Путіна переадресував запит до Міністерства оборони.