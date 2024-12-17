Такие действия северокорейских военных, вероятно, обусловлены серьезными потерями за прошедшие дни и страхом перед дронами Сил безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что говорят в ГУР о северокорейских военных

В украинской разведке объяснили, как подразделения солдат КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты для обнаружения украинских беспилотников.

Там говорят, что перед штурмом северокорейские военные на передовых рубежах накапливают группу до 20 – 30 солдат. К месту сосредоточения они передвигаются малыми группами до 6 военнослужащих.

Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий,

– говорят в ГУР.

В украинской разведке также добавили, что для распознавания северокорейских военных на фронте используют красный скотч.

Ранее в Центре противодействия дезинформации рассказали, что военные КНДР очень странно реагируют на дроны. Там добавляют, что у них не было визуального понимания опасности БпЛА.