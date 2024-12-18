Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для Le Monde. За його словами, операцію в Курській області проводили за умов "відносно нечисленних українських військ", внаслідок чого росіяни не досягли своїх цілей.

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Сирський прокоментував рішення почати операцію на Курщині

Олександр Сирський заявив, що у нього не було вибору і він, як головнокомандувач ЗСУ, повинен був провести цю операцію.

Я мав одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону,

– пояснив генерал.

Сирський наголосив, що завдяки такому рішенню було ослаблено наступальний потенціал росіян і знижено інтенсивність атак. Однак винятком стали Покровськ і Курахове.

До слова, 17 грудня Олександр Сирський заявив, що останніми днями росіяни значною мірою активізувалися на території Курщини. Для атак на позиції українських військових ворог залучає також підрозділи армії КНДР.