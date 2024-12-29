Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Его смерть наступила утром 25 декабря в больнице в Лос-Гатос, штат Калифорния, после нескольких дней борьбы с пневмонией.

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Последний из экипажа USS Utah

Во время нападения на Перл-Харбор Аптону было всего 22 года, и он служил на борту линкора USS Utah, одного из семи кораблей, затонувших в тот день. Аптон был последним живым членом экипажа этого судна.

Он был очень скромным человеком и никогда не считал себя героем. Он говорил, что настоящие герои – это те, кто не вернулся домой",

– поделилась глава организации "Сыновья и дочери выживших в Перл-Харборе, " Кэтлин Фарли.

Выбор последнего убежища

Аптон решил, что не хочет быть похороненным среди обломков USS Utah, где часто чтят память тех, кто погиб на корабле. Вместо этого он пожелал, чтобы его похоронили рядом с женой.

Мне повезло спастись, и я больше туда не вернусь,

– говорил он.

Атака на Перл-Харбор: как это было

7 декабря 1941 года японские военно-воздушные силы неожиданно атаковали базу США в Перл-Харборе, что привело к гибели 2 335 человек и значительным потерям среди кораблей. Это нападение стало ключевым фактором вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну.

