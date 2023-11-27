Джозеф Байден та Сі Цзіньпін проігнорували зустріч "великої двадцятки", ймовірно, через участь в ній Путіна або його дублера. На думку ексспівробітника КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, яку він висловив 24 Каналу, Путін відправляє своїх двійників переважно на зустрічі у небезпечні для нього місця.

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Де справжній Путін

Історія про двійників Путіна, припустив він, переважно технічна, тому що не має жодних юридичних наслідків для Росії. Людина, схожа на главу Кремля від його імені виступає на саміті G20, тому світова спільнота виходить з того, що саме промовляє Путін, й не важливо це він сам говорить чи його двійник. Наслідки від його слів для Росії будуть ті ж самі, якби виступав справжній Путін.

Проте я не вважаю, що проголошує промови чи проводить зустрічі на міжнародних самітах двійник Путіна,

– наголосив ексспівробітника КДБ.

Куди Путін відправляє своїх двійників: дивіться відео

Дублер російського президента відправляється кудись в Маріуполь, Севастополь, Ростов-на-Дону. Він може проїхатись за кермом машини по Кримському мосту або відправитись до Дагестану, де його обійматимуть та цілуватимуть прихильниці.

Туди їде не Путін, а двійник, вважає Жирнов, тому що справжній Путін відсаджує всіх на велику відстань, а також не вирушить у місце, де може отримати ракету від HIMARS чи Storm Shadow.

Водночас виявився дуже вдалим політичний тролінг щодо нібито "смерті" Путіна, який запустив Валєрій Соловей. Він нав'язав Кремлю історію про двійників Путіна, які "працюють" замість "померлого" очільника Росії.

Зверніть увагу! Під час свого виступу на G20 Путін зробив кілька цинічних заяв. Зокрема він не став заперечувати, що Росія вчинила агресію проти України. Ба більше, він назвав це "трагедією конкретних людей, конкретних сімей та й країни загалом". Важливо, що Путін вперше визнав факт нападу Росії на Україну.

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