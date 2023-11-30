На цьому на своїй сторінці у мережі Х наголосила майбутня очільниця МЗС Аргентини Діана Мондіно. Її заява лаконічна і водночас дуже чітка.

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Аргентини не буде у БРІКС

Майбутня пані міністр закордонних справ Аргентини Діана Мондіно своїм постом підтвердила, що це – остаточне рішення новообраного уряду. Його призначив президент Хав'єр Мілей, котрий буквально нещодавно очолив країну.

Ми не увійдемо до БРІКС,

– написала вона.

У БРІКС планували, що з 1 січня 2024 року Аргентина поповнить союз. Зауважимо, що запрошення також отримали Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія. Його зробили під час саміту групи у серпні 2023 року, який проходив у Південній Африці.

Власне, в Аргентині, під час президентських виборів, які відбулися понад тиждень тому, перемогу здобув Хав'єр Мілей. Цей правий політик проти того, щоб країна долучилася до БРІКС. А Діана Мондіно, своєю чергою, заявляла, що у вступі до цього союзу вона не бачить жодних переваг.

Для розуміння! БРІКС – союз, до якого входять відразу п'ять країн. Мовиться про Бразилію, Росію, Індію, КНР, а також Південну Африку. Заснували його у червні 2006 року під час Петербурзького економічного форуму. На ньому були присутні міністри економіки Бразилії, Росії, Індії, а також Китаю. Спочатку союз мав назву БРІК.

Мілей зробив пропозицію Зеленському

Зауважимо, що відразу ж після перемоги у президентських виборах, Хав'єр Мілей зробив пропозицію Зеленському провести мирну конференцію в Аргентині. Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков висловив здивування з цього приводу.

Мені трохи дивно чути такі заяви від новообраного президента Аргентини, зважаючи на те, що в аргентинській історії 9 разів оголошували дефолт. Президенту краще сфокусуватись на власній державі,

– зазначив Артем Бронжуков.

Якщо ж Аргентина прагнутиме допомогти нам зброєю або фінансами, Україна завжди буде вдячна за це. Втім, якщо мовитиметься про нав'язування рішення щодо мирних переговорів, то це недоречно.