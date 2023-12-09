Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що комунікація з ними дуже важлива. Він додав, що нині Україна спілкується лише з Бразилією та Чилі. Зазначимо, що також на інавгурацію запросили Владіміра Путіна.

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"У всьому іншому – це мінімальне спілкування, а регіон величезний. Регіон, який має велике представництво в ООН", – сказав Рейтерович.

Росія тим часом намагається працювати у цьому регіоні та засилає туди дипломатів. Усе, аби змінити ситуацію на свою користь та здобути голоси підтримки.

Аргентина – одна з найбільших країн Латинської Америки. Вона має дуже значний потенціал, зокрема, щодо ведення міжнародних відносин. Країна-агресорка націлюється на Аргентину, аби та вступила в БРІКС. Тим часом новообраний президент країни проти вступу до союзу.

Зверніть увагу! БРІКС – союз п'яти країн. Туди входить Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Його заснували під час Петербурзького економічного форуму у 2006 році.

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Це – не просто візит вдячності. Це, першочергово, спроба вийти на новий для нас політичний, дипломатичний ринок і спробувати почати "грати" принаймні на рівних з Росією,

– переконаний політолог.

Подібне в України, за словами Рейтеровича, відбувалося з Африкою та Арабським світом. Ці напрямки українська держава ігнорувала багато років. А Росія цього не робила.

Мета України

Нині країна-агресорка намагається формувати певну коаліцію. Якщо країни не голосуватимуть проти неї – це вже буде "великим успіхом" для росіян. Саме тому Україні треба намагатися перехоплювати ініціативу. Зокрема, на цьому континенті передавати певні сигнали світу та Росії.

"Обраний президент Аргентини прямо сказав, що Росія – країна-агресорка. "Ні в який БРІКС ми вступати не будемо". Він з Україною – приходив з українським прапором. Треба налагодити відносини", – сказав Ігор Рейтерович.

У найближчий рік до Аргентини може бути серйозно прикуто увагу. Тому, якщо там у позитивному контексті фігуруватиме Україна, це буде лише на користь.

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