Епізод подкасту з'явиться в понеділок, 6 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис самого Лекса Фрідмана у соцмережі Х.

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Що відомо про інтерв'ю

Я мав чудову розмову з Володимиром Зеленським,

– зазначив подкастер.

Цікаво, що він запросив українського президента на розмову також в соцмережі Х. "Я б хотів зробити тригодинний подкаст з Володимиром Зеленським. Я приїду до Києва для цього. Давайте зробимо це", – написав Фрідман наприкінці листопада 2024 року.

Володимир Зеленський відповів йому в коментарях. Президент повідомив, що згоден на інтерв'ю та чекатиме на співрозмовника в Україні.

Тоді ж під дописом прихильники Трампа закликали Фрідмана не спілкуватися з українським лідером. Проте багато інших коментаторів подякували за ініціативу та пропонували поспілкуватися також із простими українцями, аби краще зрозуміти реалії війни.

Хто такий Лекс Фрідман

Подкастер народився у Таджикистані. Зараз він працює в Массачусетському технологічному інституті, де досліджує штучний інтелект.

Фрідман має українсько-єврейське походження. Його родина переїхала до США у 1994 році, коли хлопцеві було 11 років.