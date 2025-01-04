Повторно зайняти місце спікера у Джонсона вийшло лише з другої спроби. Двоє республіканців, які голосували проти нього, передумали. Як наслідок – Джонсон очолив нижню палату Конгресу, набравши мінімальних 218 голосів, передає 24 Канал.

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У Києві відреагували на перемогу Джонсона

Президент Зеленський у дописі в твітері висловив вітання Джонсону, побажавши успіхів у роботі.

Глава держави підкреслив, що саме "двопалатна та двопартійна підтримка Конгресу США дозволила Україні врятувати тисячі життів та не допустити потрапляння багатьох міст до рук російських окупантів".

Майбутні рішення Палати можуть зіграти вирішальну роль у встановленні справжнього та тривалого миру,

– наголосив президент.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у дописі в Facebook теж привітав Джонсона із пеобранням на посаду спікера.

"Радію продовженню нашої плідної співпраці, підкріпленої щирою повагою та дружбою", – написав політик.

Стефанчук висловив переконання, що "успішна взаємодія" та "злагоджені сміливі кроки", допоможуть повернути в Україну справедливий мир.